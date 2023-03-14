Üye Girişi
Haberi Paylaş

Eve balkon kapısından giren yarasa iki çocuğun kulağını ısırdı

Sağlık Haberleri

Iğdır'da çocuklarının ağlama sesine uyanan aile, odaya girdiklerinde karşılaştıkları manzara ile şok oldu. Eve giren yarasa küçük iki çocuğun kulağını ısırdı.

Dün akşam Iğdır Merkez Bağlar Mahallesi'nde meydana gelen olayda evi havalandırmak için balkon kapısını açık bırakan Deniz ailesi gece saatlerinde birisi 2 yaşında diğeri 10 aylık çocuklarının ağlama sesine uyandı.

Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı

PERDEDE DURUYORDU

Evin lambasını yakan aile oda içinde uçan ve perdeye konan bir hayvan gördü. Hayvanı kontrol eden baba E. Deniz hayvanın yarasa olduğunu anladı. Aile, çocukları Kuzey Ali Deniz ve Şira Ece Deniz'i kontrol edince iki çocuklarının da kulaklarında ikili ısırık izleri gördü. Hemen hastaneye giden aileye kuduz ve tetanoz aşısı yapıldı.

Iğdır'da eve giren yarasa, iki çocuğun kulağını ısırdı

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Aile daha sonra taburcu edilerek evlerine gönderildi. Çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğunu öğrenilirken Iğdır Devlet Hastanesi'nden konuyla alakalı bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

Iğdır Merkez Iğdır Aile 3. Sayfa Sağlık Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title