HPV aşısını erken yaşta yaptırmak hastalıklardan korunma oranını yükseltiyor

Özel Denizli Tekden Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, HPV aşısının önemine dikkat çekerek önemli açıklamalarda bulundu. HPV'nin hem genital siğillerin hem de rahim ağzı kanserinin en büyük nedenlerinden biri olduğunu ifade eden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Derya Ertürk, her 10 kadından 8'inin yaşamı boyunca bu virüsle karşılaştığını belirtti. Bu kadar yaygın görülen bir enfeksiyondan korunmanın en etkili yollarından birinin HPV aşısı olduğunu vurguladı.

Özellikle 9'lu HPV aşısının hem genital siğillere hem de rahim ağzı kanserine yol açabilen HPV tiplerine karşı yüzde 90'a kadar koruma sağladığını kaydeden Dr. Derya Ertürk, aşının koruyuculuğunun yaşa göre değiştiğini söyledi. Aşının 9-14 yaş arasında uygulandığında yüzde 90'ın üzerinde koruma sağladığını belirten Dr. Ertürk, 14-21 yaş arasında bu oranın yüzde 80-90 seviyelerinde olduğunu, ilerleyen yaşlarda ise koruyuculuğun giderek azaldığını ifade etti. Ertürk, HPV aşısının 45 yaşına kadar uygulanabildiğini de sözlerine ekledi.

Dr. Ertürk, "Ne kadar erken yaşta yapılırsa o kadar güçlü koruma sağlanır. HPV aşısı, geleceğiniz ve sağlığınız için çok önemli bir yatırımdır. Bu nedenle geç kalmadan yaptırılmalıdır" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var

1 Mayıs gergin başladı! Çok sayıda gözaltı var
Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi! 3 kişi öldü, 31 kişi yaralandı

Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Fahiş site aidatları tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti

Cüzdanın korkulu rüyası tarih oluyor! 11 madde Meclis'ten geçti
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşındaki genç babasını döven adamı öldürdü

5 yıllık kin cinayetle bitti! 17 yaşında katil oldu
Arda Turan Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Konferans Ligi'nde final için ilk maça çıktı! İşte sonuç

Fener'den kovulur gibi gönderilen En-Nesyri Arabistan'ı sallıyor

Bu yaptıklarını Fener taraftarı görmesin!
Fenerbahçe'yi eleyen takım finale gidiyor! Dün gece ortalık alev aldı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Burak Yılmaz, efsane olduğu takımın başına geçiyor

Son açıklaması gündemi sallamıştı! Hakkındaki gelişme bomba
Mali'de savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar

Savaş şiddetleniyor! Türk yapımı İHA'larla böyle avladılar