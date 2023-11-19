Heyelan nedeniyle kapanan yolda sağlık ekipleri seferber oldu

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde ekipler, heyelandan dolayı kapanan yolda ilerleyemeyen sağlık ekiplerinin hastaya ulaşması için seferber oldu.

Yaklaşık birkaç gündür etkili olan yağışlardan dolayı Adıyaman'ın Çelikhan ilçesine bağlı Askerhan köyü yolunda heyelan meydana geldi. Yol ulaşıma kapanırken, köyde yaşayan 27 yaşındaki Büşranur M. rahatsızlandı. Karın ağrısı şikayeti bulunan genç kızın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekipleri, köye yakın bir bölgede kapanan yoldan dolayı ilerleyemedi. Ambulansın köye ulaşabilmesi için bölgeye İl Özel İdaresine bağlı iş makineleri sevk edildi. Kısa sürede gelen iş makinelerinin yardımıyla yol yeniden ulaşıma açıldı. Köye ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç kız, Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN