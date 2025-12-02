Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Yurt dışında burun estetiği ameliyatı olan genç bir kadının yaşadıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ameliyat sonrasında umduğu görünüme kavuşamayan kadının son hali dikkat çekti.

BURNUNUN SON HALİ ÇOK FARKLI

Görüntülerde kadının burnunun beklediği estetik görünüme kavuşmadığı görüldü. Kadının görüntülerini ameliyatı yapan doktorun paylaşması ise bir diğer çarpıcı ayrıntı oldu.