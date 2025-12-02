Haberler

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal

Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Güncelleme:
Yurt dışında burun estetiği ameliyatı olan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadının burnunun son hali sosyal medyada dikkat çekti.

Yurt dışında burun estetiği ameliyatı olan genç bir kadının yaşadıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ameliyat sonrasında umduğu görünüme kavuşamayan kadının son hali dikkat çekti.

BURNUNUN SON HALİ ÇOK FARKLI

Görüntülerde kadının burnunun beklediği estetik görünüme kavuşmadığı görüldü. Kadının görüntülerini ameliyatı yapan doktorun paylaşması ise bir diğer çarpıcı ayrıntı oldu.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Yarrahımın başı gibi olmuş

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSabri:

Tam gargamele çevirmişler halbuki bizim ülkede herkes gayet iyi yaptırıyor ne oldu şimdi yırt dışında yaptırınca

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
