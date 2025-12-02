Hevesle burun estetiği oldu ama sonu skandal
Yurt dışında burun estetiği ameliyatı olan genç kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadının burnunun son hali sosyal medyada dikkat çekti.
Yurt dışında burun estetiği ameliyatı olan genç bir kadının yaşadıkları, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Ameliyat sonrasında umduğu görünüme kavuşamayan kadının son hali dikkat çekti.
BURNUNUN SON HALİ ÇOK FARKLI
Görüntülerde kadının burnunun beklediği estetik görünüme kavuşmadığı görüldü. Kadının görüntülerini ameliyatı yapan doktorun paylaşması ise bir diğer çarpıcı ayrıntı oldu.
Kaynak: Haberler.com / Sağlık