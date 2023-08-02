Hemşire, Sağlıkta Şiddete Dikkat Çekmek İçin Dağa Tırmandı

AĞRI Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hemşire olarak çalışan Hatice Bolat Yiğit (34), son dönemde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için Türkiye'nin 3'üncü en yüksek zirvesi olan 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Hemşire Yiğit, zirvede Türk bayrağı ile 'Sağılıkta Şiddete Hayır' yazılı pankart açtı.

Kahramanmaraşlı olan ve 5 yıldır Ağrı'da görev yapan, evli ve 1 çocuk annesi Hatice Bolat Yiğit, sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarına dikkat çekmek için 4 bin 58 metre yüksekliğindeki Süphan Dağı'na tırmandı. Türkiye Dağcılık Federasyonu'nun organize ettiği, 2'si kadın 16 dağcının katıldığı tırmanışta zirveye ulaşan hemşire Yiğit, burada Türk bayrağı ile 'Sağılıkta Şiddete Hayır' yazılı pankart açtı.

" Ağrı'nın coğrafyası çok özel. Birbirinden güzel dağları, yaylaları ve bitki örtüsü var. Eşimle bu güzelliklerin tadını çıkarıyoruz. Süphan Dağı bana göre en güzel manzaraya sahip. Van Gölü, Aygır Gölü, Sodalı Göl, Nemrut Krater gölleri gibi birçok göl manzarası sunuyor. Zirvesinden Ağrı Dağı, Kösedağ gibi birçok dağ çok rahat görülebiliyor. Ağrı'da bulunan en yüksek iki zirveye çıktım. Bundan sonra Ağrı Dağı'na da çıkmayı planlıyorum. Herkes mutlaka Süphan Dağı'na çıkıp bu güzellikleri görmeli. Zor bir tırmanış. Sadece fiziksel güç gerektirmediği gibi aynı zamanda psikolojik de bir savaş. Tırmanışta, sırtımızda çantamızın ağırlığı, sıcak hava, zaman zaman rüzgar, yükseğe çıktıkça nabzımızın hızlanması bizi zorladı. Tabi bunların yanında çok keyifli. Bana göre herkesin mutlaka gelmesi ve tırmanması gereken bir dağ."