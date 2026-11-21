Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü, üniversite ve kız yurdu yemekhanesini denetlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ve Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi yaptı. Denetimlerde hijyen, saklama standartları ve gıda güvenliği kriterleri incelendi; ekiplerin öğrenciler için denetimleri sürdüreceği bildirildi.
Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi yemekhanesi ile Kız Yurdu yemekhanesinde gıda denetimi gerçekleştirdi.
Gıda kontrol görevlilerinin de katıldığı denetimlerde öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişiminin sağlanması amacıyla kontroller yapıldı.
Denetimlerde yemekhanelerin hijyen koşulları, gıdaların saklama standartları ve gıda güvenliği kriterleri incelendi.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin öğrencilerin güvenilir gıdaya erişimini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı