Hatay’da süt işleme tesisinde gıda güvenliği denetimi yapıldı

Hatay'da faaliyet gösteren bir süt işleme tesisinde, gıda kontrol ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimde işletmenin gıda güvenilirliği, hijyen ve mevzuata uygunluk şartları incelendi. Denetimde ayrıca Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarına dayalı sistemler de tetkik edildi.

Tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerin aralıksız sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı