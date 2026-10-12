Hatay'da SAT-1 varyantına karşı büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyor

Hatay'da SAT-1 varyantına karşı büyükbaş hayvanlara şap aşısı yapılıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama sürüyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonundaki çalışmalarla veteriner hekimler, hayvan sağlığını korumayı, salgını önlemeyi ve üreticilerin ekonomik kayıplarını azaltmayı hedefliyor.
Hatay'da son dönemde görülen SAT-1 varyantı şap hastalığına karşı büyükbaş hayvanlarda koruyucu aşılama çalışmaları devam ediyor.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda veteriner hekimler, hayvanları şap hastalığına karşı korumak amacıyla aşılama faaliyetlerini sürdürüyor.
Çalışmalarla kentteki hayvan varlığının sağlığının korunması, salgın hastalıkların yayılmasının önlenmesi ve hayvancılıkla uğraşan üreticilerin ekonomik kayıplarının azaltılması hedefleniyor.
Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve hayvancılık faaliyetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla aşılama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.