Hatay'da Kanserde Erken Teşhis Haftası Etkinliği Düzenlendi

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 'Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır' temalı etkinlikte ücretsiz kanser taraması yaparak vatandaşları bilgilendirdi. Etkinlik, canlı müzik dinletisi ve ikramlarla gerçekleştirildi.

Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası kapsamında "Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır" temalı etkinlik gerçekleştirdi.

Merkez Antakya ilçesi Haraparası Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, ücretsiz kanser taraması yapıldı.

Etkinlikte, vatandaşlara kanser taramalarının önemi hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Sıtkı Sönmez, etkinlik alanında esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Program, canlı müzik dinletisi ve çeşitli ikramlarla sona erdi.

Kaynak: AA / Nazar Dağlı - Sağlık
