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Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor
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Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, kent genelinde gıda güvenilirliği denetimleri gerçekleştirdi. İl Müdürü Abdurrahman Türkmen'in katıldığı denetimlerde işletmelerin mevzuata uygunluğu incelendi ve tüketicilere güvenilir gıda sağlanması için resmi kontrollerin süreceği bildirildi.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Abdurrahman Türkmen'in de eşlik ettiği denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları yerinde incelendi.

Denetimlerde tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. İl Müdürlüğünün gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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