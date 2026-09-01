Hatay'da Gıda Denetimleri Sürüyor

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İl Müdürü Abdurrahman Türkmen'in de eşlik ettiği denetimlerde, işletmelerin mevzuata uygunluğu ve gıda güvenilirliğine yönelik uygulamaları yerinde incelendi.

Denetimlerde tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar da değerlendirildi. İl Müdürlüğünün gıda işletmelerine yönelik resmi kontrollerini sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı