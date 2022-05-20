Hatay'da 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi hizmete girdi - Haberler

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Hatay'da 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi hizmete girdi

AA - Mustafa Özer - Sağlık
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Hatay'da 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi hizmete girdi

Hatay'da yapımı tamamlanan 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Hatay'da yapımı tamamlanan 250 yataklı Dörtyol Devlet Hastanesi hasta kabulüne başladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) finanse ettiği, Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü ile Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) yönetiminde yapımı tamamlanan Dörtyol Devlet Hastanesi'nin tüm poliklinikleri hizmete girdi.

Acil Servis bölümünün de yarın devreye girmesiyle eski hastane binasından taşınma işlemi tamamlanacak.

Üç bloktan oluşan hastanede 90 poliklinik odası, 33 yataklı 3 basamaklı yoğun bakım ünitesi, 20 yataklı 3 basamaklı yeni doğan yoğun bakım ünitesi ve 4 yataklı çocuk yoğun bakım ünitesi bulunuyor.

Deprem izolatörleri kullanılarak yapılan hastanede her biri 36 metrekareden oluşan banyo ve tuvaleti bulunan 88 tek kişilik, 47 çift kişilik, 8 sancılı doğum ve lohusa odası yer alıyor.

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AA / Mustafa Özer - Sağlık

Devlet Hastanesi, Avrupa Birliği, Dörtyol, Hatay, Sağlık, Haberler

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