Hastane randevusu 1 ay sonraya verilen yaşlı kadın feryat etti: Ben nasıl dayanacağım!

İstanbul Numune Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaşlı bir kadın kendisine bir ay sonra randevu verilmesine feryat etti.

HASTANENİN ORTASINA OTURUP FERYAT ETTİ

Tek başına güçlükle hastaneye gelen yaşlı bir kadın, muayene için ancak bir ay sonrasına randevu verildiğini öğrenince kendini yere bıraktı.Yaşlı kadın, feryat ederek kendini hastane koridorunun zeminine bıraktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

"BEN NASIL DAYANACAĞIM"

Yaşlı teyze, "Ben nasıl dayanacağım. Ben ister miyim böyle olmayı" dedi.