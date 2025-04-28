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Hastane randevusu 1 ay sonraya verilen yaşlı kadın feryat etti: Ben nasıl dayanacağım!

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İstanbul Numune Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tedavi olmak için tek başına gelen yaşlı kadın bir ay sonraya randevu verildiğini duyunca feryat edip kendini yere bıraktı.

İstanbul Numune Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden yaşlı bir kadın kendisine bir ay sonra randevu verilmesine feryat etti.

HASTANENİN ORTASINA OTURUP FERYAT ETTİ

Tek başına güçlükle hastaneye gelen yaşlı bir kadın, muayene için ancak bir ay sonrasına randevu verildiğini öğrenince kendini yere bıraktı.Yaşlı kadın, feryat ederek kendini hastane koridorunun zeminine bıraktı. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

"BEN NASIL DAYANACAĞIM"

Yaşlı teyze, "Ben nasıl dayanacağım. Ben ister miyim böyle olmayı" dedi.

Hastane randevusu 1 ay sonraya verilen yaşlı kadın feryat etti: Ben nasıl dayanacağım!
Kaynak: Haberler.com / Sağlık
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıONUR KOÇ:

Haksızlık yapmayın eskiden ilaç kuyrukları vardı !!! vaah ülkem vahh

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Haber YorumlarıMehmet TAŞKIN:

4x4'lük ülke makarnacı ve saman yiyen akkoyunlar

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Haber YorumlarıVatan Daş:

Hastanede kuyruk olmuyor artık nankörlük yapmasınlar şükretsinler. Çıkıp deseler şaşırmam. Halkın parasıyla sefa çekenlerin vicdanı olsa memleket batmazdı zaten

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Haber Yorumlarıdrakula:

ya teyze ne anlatıyon yoksa sen fedöcü müsün?

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Haber YorumlarıKara_kalem:

ESKİDEN DİYENLER EVET ESKİDEN GİDER HASTANEDE BEKLER TEDAVİ OLURDUK ŞİMDİ EVDE ÖLÜMÜ BEKLİYORUZ DAHA KONFORLU HER KELİMESİ DOĞRU KALP DOKTORUNDAN ALABŞLECEĞİN EN YAKIN MUAYENESİ 20-30 GÜN ÖNÜ ARKASI YOK HER GÜNDE KONTROL EDİYORUM YOK OĞLU YOK VER ÖZELE 5000 GİT ODA BAŞLANGINC RAKAMI

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Haber YorumlarıDeli Dumrul71:

sen kimin umrundasın teyzem senin oyun onların umrunda onu da kandıra kandıra aldılar işte şimdi ah edip vah etmek nafile

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