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HASTANE ODASINDA BULUŞTULAR!

Aynı hastanede tedavi gören Öztan ve Tanyeli, hastane odasında oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe ile buluştu. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşan Tanyeli, 'Gamzenin en güzeli Bahar Öztan aynı hastanede. Canım Sibel Gökçe ziyaretimizde kavuştuk' notuyla takipçileriyle paylaştı.