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HASTANE ODASINDA BULUŞTULAR!

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Sağlık Haberleri

Aynı hastanede tedavi gören Öztan ve Tanyeli, hastane odasında oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe ile buluştu. Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşan Tanyeli, 'Gamzenin en güzeli Bahar Öztan aynı hastanede. Canım Sibel Gökçe ziyaretimizde kavuştuk' notuyla takipçileriyle paylaştı.

HASTANE ODASINDA BULUŞTULAR!

Aynı hastanede tedavi gören Öztan ve Tanyeli, hastane odasında oyuncu ve dansçı Sibel Gökçe ile buluştu.

Kanser tedavisi gören Bahar Öztan ve oryantal Tanyeli hastanede buluştu

Birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesabının hikaye bölümünde paylaşan Tanyeli, "Gamzenin en güzeli Bahar Öztan aynı hastanede. Canım Sibel Gökçe ziyaretimizde kavuştuk" notuyla takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: Magazinkolik / Sağlık

Sibel Gökçe Tanyeli Sosyal Medya Sağlık Haberler

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