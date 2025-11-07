Hasta Hakları Günü Etkinlikleri Orhaneli'de Gerçekleştirildi
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Hasta Hakları Günü etkinlikleri çerçevesinde, hasta yakınlarına eğitim verildi ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde Hasta Hakları Günü etkinlikleri gerçekleştirildi.
Orhaneli Devlet Hastanesi personelince, Hasta Hakları Günü etkinlikleri kapsamında hastalara, hasta yakınlarına ve hastane personeline Hasta Yakını Eğitici Okulu eğitimi verildi.
Hastanenin konferans salonunda düzenlenen programda, hasta yakınlarına bakmakta oldukları hastalarıyla ilgili yapmaları gerekenler anlatıldı.
Etkinlik kapsamında hastane genelinde, ayaktan ve acil servis birimlerinde bulunan hasta ve hasta yakınlarına broşürler dağıtılarak, bilgilendirme yapıldı.