Hasan Basri Yalçın Geçirdiği Kazanın Ardından Tedavi Altına Alındı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın geçirdiği kazanın ardından tedavi altına alındığını ve durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Bakan Memişoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "AK Parti'mizin Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Sayın Hasan Basri Yalçın bugün geçirdiği kazanın ardından ivedilikle tedavi altına alınmıştır. Çok şükür, şu anda genel durumu iyi. Takip ve tedavisi devam etmektedir. Kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabb'imden acil şifalar" dedi.