Sağlık Bakanlığı: Gemideki 3 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirilecek

Sağlık Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde tespit edilen hantavirüs vakaları sonrası 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini açıkladı. Türkiye'ye getirilen vatandaşların sağlık durumları yakından takip edilecek ve karantinaya alınacak.

SAĞLIK Bakanlığı, uluslararası bir seyahat gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından yaptığı açıklamada, gemide bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 Türk vatandaşının yarın Türkiye'ye getirileceğini duyurdu.

Sağlık Bakanlığı'nın, içinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu uluslararası bir seyahat gemisinde hantavirüs vakalarının tespit edilmesine ilişkin sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası bir seyahat gemisinde bulunan ve sağlık durumları yakından takip edilen 3 vatandaşımız yarın ülkemize getirilecektir. İlgili uluslararası otoritelerle koordinasyon içinde yürütülen takip sürecinde, vatandaşlarımızda herhangi bir semptom ve hastalık bulgusu olmadığı bildirilmiştir. Ülkemize ulaştıkları andan itibaren, karantinaya alınacak ve sağlık süreçleri Bakanlığımızca titizlikle yürütülecektir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
