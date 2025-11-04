Haberler

Hamza'nın İlk Duyuşu: 13 Aylık Bebek Ameliyatla Duymaya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Doğuştan işitme engeli bulunan 13 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantasyonu ameliyatıyla ilk kez sesleri duymaya başladı. Ailesi, tedavi sürecinde büyük mutluluk yaşadı.

Doğuştan iç kulağı gelişmeyen 13 aylık Hamza Tuğra Çabuk, Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan beyin sapı implantasyonu ameliyatıyla ilk kez duymaya başladı.

Osmaniye'de yaşayan Çabuk ailesi, bebeklerinin seslere tepki vermemesi üzerine tedavi için Gaziantep Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğine başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Hamza Tuğra'nın her iki iç kulağının da gelişmediği ve bu nedenle işitme engeli bulunduğu tespit edildi.

KBB Uzmanı Doç. Dr. Secaattin Gülşen, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ameliyatla küçük çocuğun duymasına yardımcı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"İşitmesinin tek yolu, beyin sapındaki işitme merkezine elektronik bir cihaz olan implant yerleştirmekti. Dışarıdan alınan ses dalgalarını elektrik sinyallerine dönüştürüp doğrudan beyin sapındaki işitme merkezini uyaran bir cihaz bu. Yaklaşık bir ay önce Hamza'ya bu ameliyatı başarıyla gerçekleştirdik. Ameliyat 2,5 saat sürdü. Ardından serviste takip ettik ve bugün cihazın açılışını yaptık. Seslere tepkileri gayet güzel. Bundan sonra duymaya devam edecek ve kısa sürede konuşmaya da başlayacak."

Baba Eyyup Çabuk, oğlunun tedavisinde emeği geçen doktorlara teşekkür ederek, "Birçok hastaneye gittik ama burada tedaviye yanıt aldık. Oğlumun duyması bizim için tarif edilemez bir mutluluk." dedi.

Anne Vildan Çabuk da "Oğlumun artık beni duyacak olması çok büyük bir sevinç." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Sağlık
Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

İşte Ferdi Zeyrek'in can verdiği faciada istenen cezalar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Bakan Şimşek: Bazı fonlar üzerinden manipülasyonlar yapıldığını biliyoruz

Bakan Şimşek yeni gündemin fitilini ateşledi: Her şeyin farkındayız
Milyonları ilgilendiriyor! Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu

Özel sektörün yeni yılda maaşlara yapacağı zam belli oldu
Selçuk İnan'ın büyük hedefi Galatasaray

Bu sözleri Galatasaraylıları kızdıracak
Arda Güler takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum

Takım arkadaşını sildi: Onunla oynamak istemiyorum
Orkan Çınar, neden futbolu bırakıp dönerci dükkanı açtığını açıkladı

Futbolu bırakıp dönerci olmasının sebebi buymuş
Naci Görür'den gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı

Gece gündüz sallanan şehrimiz için uykuları kaçıracak uyarı
Trabzonspor'a Stefan Savic'ten kötü haber

Taraftarlar şokta: Milli ara sonrasına kadar forma giyemeyecek
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
John Heitinga, Osimhen'i dünyaca ünlü iki eski golcüyle kıyasladı

Osimhen'i karşılaştırdığı iki dünyaca ünlü golcünün isimleri bomba
Ronaldo'nun ailesi Türkiye'ye geldi

Ronaldo'nun ailesi Türkiye'de
Beğeni yağıyor! Sahaya bayrak dikmeye giden futbolcusuna engel oldu

Sahalarda görmek istediğimiz hareketler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.