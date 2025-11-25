Haberler

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil Haber Videosunu İzle
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Hamile bir kadın, benzin kokusu aşerdiği için akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Pet şişeye benzin dolduran kadının o anları sosyal medyada dikkat çekti.

Benzin kokusu aşerdiği için akaryakıt istasyonundan benzin alan kadın dikkat çekti.

HAMİLE KADIN, AŞERDİĞİ İÇİN BENZİN ALDI

Hamilelik döneminde yaşanan sıra dışı aşermelere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, hamilelik aşermesi nedeniyle akaryakıt istasyonundan pet şişeye benzin doldurdu

Kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alarak tartışma konusu oldu.

Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAta_Mete:

Çocuğun erkek olursa adını Neron koy

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSadi:

Oda ne

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
