Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Hamile bir kadın, benzin kokusu aşerdiği için akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Pet şişeye benzin dolduran kadının o anları sosyal medyada dikkat çekti.
Hamilelik döneminde yaşanan sıra dışı aşermelere bir yenisi daha eklendi. Bir kadın, hamilelik aşermesi nedeniyle akaryakıt istasyonundan pet şişeye benzin doldurdu
Kadın o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntüler kısa sürede binlerce etkileşim alarak tartışma konusu oldu.
