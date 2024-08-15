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Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı

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İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet veren Halk Ekmek fabrikasında un biti tespit edildiği öne sürüldü. Görüntüleri paylaşan İBB AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "Üretime halen devam ediyorsunuz derhal sonlandırın" çağrısında bulundu.

İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÜRETİMİ DERHAL SONLANDIRIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından paylaşılan videoda fabrikayı un bitinin sardığı görülüyor. İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen un bitine rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın" dedi.

"SİZİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında ilaçlamanın yetersiz kaldığını ve yakma işlemine geçildiğini ifade eden Türkyılmaz, "İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık

Murat Türkyılmaz Halk Ekmek Halk Ekmek AK Parti İstanbul 3-sayfa Ekmek 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Serhat Çapar:

chp. gayet normal.

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bekir yapici:

ben bu videonun halk ekmek fabrikasinda cekildigini gösteren belirten hic bir sey göremedim ayrica halk ekmegin yeni ekmek fabrikasi alman televizyonunda alman standartlarinin bile üzerinde son derece modern temiz el degmeden ekmek üreten bir tesis olarak tanitildi ben sahsen yeni bir ekmek fabrikasinda un biti ( karafatma benzeri böcek ) olacagina ihtimal vermem:

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GÖKHAN UZUNALİ :

Ne kadar büyükmüş bitler : )))

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Sadık:

Birayla iyi gider

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ANADOLU PARSI:

Karıncaya benziyor

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Erdinç Arslan:

İnşallah doğru değildir. doğru ise yazıklar olsun. Ama hani şu metroya insan dışkısı bırakmak için maaş alan birinin bu görüntüleri başka bir yerde çektiğini düşünmeden edemiyorum. Sonuçta sağlık bakanlığının denetiminde olması gereken bir yer

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Adsız biri:

Belediye bunların elinde olsaydı bu görüntüyü olayları örtbas etmezlerse ben de bişey bilmiyom. Ha bu arada görüntü gerçekten hoş değil derhal sorumlular hesap vermeli

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