Halk Ekmek fabrikasında mide bulandıran görüntü! "Üretimi derhal sonlandırın" çağrısı yaptı

İstanbul'un ekmek ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'unu karşılayan Halk Ekmek fabrikasında çekildiği öne sürülen görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

"ÜRETİMİ DERHAL SONLANDIRIN"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz tarafından paylaşılan videoda fabrikayı un bitinin sardığı görülüyor. İlaçlamanın yetersiz olduğu ve yakma işlemine başlandığını söyleyen Türkyılmaz, "Halk Ekmek fabrikasında tespit edilen un bitine rağmen ekmek üretimine halen devam ediyorsunuz, derhal sonlandırın" dedi.

"SİZİ SORUMLULUĞA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamasının devamında ilaçlamanın yetersiz kaldığını ve yakma işlemine geçildiğini ifade eden Türkyılmaz, "İstanbulluların sağlığı için sizi sorumluluğa davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi.