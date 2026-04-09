Hakkari'de ERCP cihazı hizmete alındı

Hakkari Devlet Hastanesi'nde alınan Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı, safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde önemli bir gelişme sağladı. Hastalar artık ileri düzey işlemleri kendi şehirlerinde güvenli bir şekilde yaptırabilecek.

Hakkari Devlet Hastanesi'nde Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP) cihazı hizmete alındı.

ERCP cihazının hizmete alınmasıyla birlikte safra yolları ve pankreas hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan ileri düzey işlemler artık Hakkari'de başarıyla gerçekleştirilebilecek. Daha önce farklı illere sevk edilmek zorunda kalan hastalar, bundan böyle kendi şehirlerinde, güvenli ve hızlı bir şekilde tedavi olma imkanına kavuşacak.

ERCP cihazının hizmete sunulmasıyla birlikte; safra yolu taşlarının çıkarılması, safra kanalı tıkanıklıklarının giderilmesi, gerekli durumlarda stent uygulamaları, büyük safra yolu darlıklarının endoskopik tedavisi gibi birçok ileri düzey işlem Hakkari'de yapılabilecek.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, bu önemli yatırımın hayata geçirilmesinde emeği geçen başta Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ve Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan'a teşekkür ettiler. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
