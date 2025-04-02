Hafif Şikayetle Gitti, 6 Santimlik Tümörle Karşılaştı

Hafif şikayetle gitti, idrar kesesinde 6 santimlik tümör çıktı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta idrar kesesinde 6 santimlik tümör çıkan bir kişi, yapılan başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ahmet Önat, hafif bir idrarda yanma şikayetiyle HG Hospital hastanesine başvurdu. Yapılan tetkikler sonucunda, idrar kesesinde ikinci bir yalancı kese (divertikül) ve içerisinde 6 santimetrelik tümör tespit edildi. Genellikle sigara içen kişilerde görülen bu hastalığa, hastanın sigara kullanmadan yakalanması ise uzmanları şaşırttı. HG Hospital Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül tarafından yapılan başarı ameliyat ile hasta sağlığına kavuştu.

Operasyonla ilgili bilgi veren Üroloji Uzmanı Dr. Orhan Sünbül, "Hastamızın şikayeti çok hafifti. Ancak yapılan ultrason ve MR tetkiklerinde idrar kesesinde büyük bir divertikül ve içinde 6 santimlik bir kitle tespit ettik. Normalde bu tip vakalarda şiddetli idrar kanamaları olur, ancak hastamızda böyle bir durum yaşanmadı. Hızlıca karar alarak kapalı yöntemle ameliyatını gerçekleştirdik.Operasyon başarılı geçti ve şu an hastamızın durumu iyi"dedi.

Bu hastalığın genellikle uzun süre sigara içen kişilerde görüldüğünü belirten Dr. Sünbül," Ancak hastamız hiç sigara kullanmamış. Bu da nadir görülen bir durum. Özellikle idrar yaparken yanma, pıhtılı veya ağrısız kanama gibi belirtiler ciddi bir hastalığın habercisi olabilir. Bu tür şikayetleri olan hastaların vakit kaybetmeden bir hekime başvurması hayati önem taşıyor" dedi.

Başarılı bir operasyon geçiren Ahmet Önat"Daha önce rahatım yoktu şuan çok iyiyim. Doktorların başarılı ameliyatı ile sağlığıma kavuştum"dedi.