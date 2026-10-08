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Gümüşova'da şeker tüketimine dikkat çeken farkındalık etkinliği düzenlendi

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Gümüşova'da şeker tüketimine dikkat çeken farkındalık etkinliği düzenlendi
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Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde Gümüşova'da Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında farkındalık çalışması düzenlendi. İlçe Devlet Hastanesi ve TSM ekiplerinin katıldığı etkinlikte aşırı şekerin sağlığa etkilerine dikkat çekildi.

Gümüşova'da şeker tüketimine dikkat çekilerek sağlıklı beslenmenin teşvik edilmesi ve aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlik düzenlendi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, Gümüşova'da Şeker Tüketimine Dikkat Haftası kapsamında farkındalık çalışması gerçekleştirildi. Gümüşova İlçe Devlet Hastanesi ve İlçe Toplum Sağlığı Merkezi (TSM) ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekildi. Etkinlik kapsamında aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkileri konusunda toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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