Gümüşhane'de 5 Kilo 150 Gram Ağırlığında Bebek Dünyaya Geldi

Gümüşhane'de 5 Kilo 150 Gram Ağırlığında Bebek Dünyaya Geldi
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde 38. haftada sezaryenle dünyaya gelen 'Çağan' adlı bebek, 5 kilo 150 gram ağırlığı ile dikkat çekti. Doktoru Op. Dr. Durmuş Önder, bu doğumun kendisi için en kilolu doğum olduğunu belirtti.

Gümüşhane'de 38. haftada sezaryenle doğan ve "Çağan" adı verilen bebek, 5 kilo 150 gram ağırlığı ile kayıtlara geçti.

Gümüşhane Devlet Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Polikliniğinde doğum öncesi muayene için başvuran Enes ve Sevil Özlem Şahinkaya çifti, bebeklerinin fazla kilolu doğacağını öğrendi.

Gebelik süresince kontrollerini Op. Dr. Durmuş Önder tarafından yapılan anne Şahinkaya, 38. haftada sezaryenle doğumu gerçekleştirdi.

Op. Dr. Önder, AA muhabirine, 5 kilo 150 gram olarak doğan Çağan bebeğin sağlık durumunun gayet iyi olduğunu söyledi.

Görev süreci içerisinde gerçekleştirdiği doğumlarda en kilolu bebeğin dünyaya geldiğini aktaran Önder, "Gebelik takiplerini baştan sona biz yaptık. Takiplerinde bir sıkıntı olmadı. Beklentilerimizin de üzerinde çıkması, 5 kilo 150 gram olması bizi biraz şaşırttı. Her şey yolunda olan bir ameliyat geçirdik. Hiçbir sıkıntı olmadı." ifadelerini kullandı.

Sevil Özlem Şahinkaya ise çocuğunun kilolu olacağını doğum öncesinde öğrendiklerini belirterek, "Beş kilonun üzerine çıkacağını tahmin etmedik. Böyle bir doğum gerçekleştirdik. Mutluyuz, bizim içinde güzel bir anı oldu." dedi.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Sağlık
