"Gülümsemek bedene doğal bir antidepresan etkisi sağlıyor"

Gülümsemenin beyin ve vücut üzerindeki etkileriyle ilgili Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Sağlıklı gülüşler vücudu rahatlatır, beyni sakinleştirir. Gülerken yüz ve vücut kaslarımızın çoğu çalışır ve salgılanan hormonlar bizleri daha dinamik yapar. Gülümsemek bedene doğal bir antidepresan etkisi sağlarken acı ve ağrı gibi hisleri de azaltır" ifadelerini kullandı.

Estetik gülümseme kişinin özgüvenini artıran, kendini iyi hissetmesini sağlayan yüz estetiğinin tamamlayıcı unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Sağlıksız ağız ve diş yapısının sosyal hayata olan olumsuz etkilerinden kurtulmak isteyenlerin ilk tercihi olan estetik gülümseme, sağladığı pozitif etkilerle hem iş hayatında hem sosyal hayatta kişilere güven aşılıyor. Yapılan serbest araştırmalara göre etkileyici gülüşe sahip olan insanlar etrafları tarafından daha samimi, arkadaş canlısı, mutlu ve başarılı olarak değerlendirilirken, kendinden emin gülümsemeler hem zihin hem de beden sağlığı açısından olumlu etkiler sağlıyor.

Gülümsemenin insan yaşamına yönelik olarak sadece duygusal manada değil fizyolojik olarak da olağanüstü etkilerinin olduğunu ifade eden Diş Hekimi Ömer Ekiz, "Gülmek kan basıncını ve kan şekerini düzenleyip, dengeler. Bağışıklık sistemini dahi güçlendirir' sözleri ile bu konunun sadece sosyal yaşamla ilgili bir tercih olmadığının altını çizdi.

Dt. Ömer Ekiz, herkesin hayalini kurduğu güzel, estetik ve doğal görünen gülümsemenin elde edilmesi için farklı tedavi yöntemlerinden bahsetti. İlk olarak hastanın geçmiş ağız ve diş tedavilerinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Dt. Ekiz, "Diş eti sağlığı, diş eksiklikleri, çürükler ve diğer tüm dental problemler detaylıca değerlendirilmeli. Yapılan inceleme ve tetkiklerin ardından hastanın problemine yönelik tedavi planlaması ile implant cerrahileri, pembe estetik uygulamaları (periodontal işlemler), lamina veneerler, zirkonyum tedavilerinden hastaya en uygun olan tedavi yöntemiyle ideal ve estetik sonuçlar elde edilir" diyen Dt. Ömer Ekiz, estetik bir gülümsemeyi yüz estetiği ile harmonize etmenin, yüz ve dişler arasında mükemmel uyum gerektirdiğini belirtirken, günümüzde moda olan bir uygulamanın herkes tarafından rağbet görmesi hakkında da "Estetik bir gülüş tasarımında dişler, yüz ve dudaktan bağımsız olarak değerlendirilmemeli ve kişiye özel bir gülüş tasarımı planlanmalıdır" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Sağlık