Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışı haftasında vatandaşları bağışa çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışı haftasında vatandaşları bağışa çağırdı
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası'nda organ bağışının önemine dikkat çekerek farkındalık çağrısı yaptı. Hastane, bir bağışın birden fazla insanın hayata tutunmasına vesile olabileceğini belirterek 'Bir gün değil, her gün umut olalım' dedi.

Şırnak'ın Güçlükonak ilçesinde 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla farkındalık çağrısı yapıldı. Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi, organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekerek vatandaşları bağış konusunda duyarlı olmaya davet etti. Hastane tarafından paylaşılan mesajda, "Bir gün değil, her gün umut olalım" ifadeleriyle toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yapıldı.

Organ nakli bekleyen hastalar için umut olabilecek bağışların önemine dikkat çekmek amacıyla Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi tarafından açıklama yapıldı. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında yapılan açıklamada, organ bağışının yalnızca bireysel bir karar değil, aynı zamanda insan hayatına dokunan önemli bir dayanışma örneği olduğu belirtildi. Organ bekleyen binlerce hastanın uygun bağış için umutla beklediğine işaret edilen açıklamada, yapılacak bir organ bağışının birden fazla insanın yeniden hayata tutunmasına vesile olabileceği ifade edildi. Organ bağışı konusunda toplumda farkındalığın artırılmasının önemine dikkat çekilen hastane açıklamasında, vatandaşların doğru bilgi edinmesi, organ bağışının önemi konusunda bilinçlenmesi ve çevresini de bu konuda bilgilendirmesi istendi. İnsan hayatını merkeze alan dayanışma çağrısında, organ bağışının umut bekleyen hastalar için yeni bir yaşam fırsatı sunabileceği vurgulanarak, "Bir gün değil, her gün umut olalım" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Taner Yıldız’dan fon iddialarına yanıt: Gerçek dışı, yalan ve iftira14

Fon iddiası ortalığı karıştırdı! Eski Bakan'dan açıklama var
Anne-kızın kahreden sonu! Otomobilleri kağıt gibi ezildi

Yürek yakan son! Anne-kız bu otomobilde can verdi
Eşi hakkında tedbir talep edilen eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, BTK'daki görevinden alındı14

Eşi için tedbir talep edilen eski bakan yardımcısı görevden alındı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da boks maçında ortalık karıştı! Aliev'i taraftarlar dövdü18

Hareketi görünce deliye döndüler! Taraftarlar Aliev'i fena benzetti
Polonya saldırısında şüphelinin aşırı sağ bağlantısı dikkat çekti

İçişleri Bakanı açıkladı: 6 kişinin öldüğü saldırıda aşırı sağ izleri

Oscar ödüllü yönetmen Sebastian Lelio hayatını kaybetti

Oscar ödüllü yönetmen evinde ölü bulundu
Şarkıcı Alihan slime yayını açtı! Yanlış hediye gönderenleri fena azarladı

Biri bu işi durdursun! Akıma katılan son isim herkesi şaşkına çevirdi
Önce direğe ardından tuğlalara! Otomobilin takla attığı kaza anı kamerada

Yok böyle kontrolden çıkış! Dehşete düşüren anlar kamerada
Kolombiya'da askeri üsse bombalı İHA saldırısı! 5 asker öldü

Askeri üssü bombalı İHA ile vurdular! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Burcu Biricik'ten sektördeki fiyat indirimi tartışmalarına yanıt: Oyunculardan kısılacak parayla bu sektör kurtulmaz16

Ünlü oyuncu açtı ağzını yumdu gözünü: Milyonları sadece onlar alıyor