Grip Vakalarına Dikkat! Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, grip vakalarına karşın vatandaşlara kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk algınlığı ve gribin farklı hastalıklar olduğunu kaydetti.

Soğuk algınlığının burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve hafif öksürük gibi belirtilere sahip olduğunu dile getirerek, hastalığın hafif seyrederek birkaç gün içerisinde geçtiğini anlattı.

İnce, gribin ise influenza virüslerinin neden olduğu daha ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlandığını belirterek, bu hastalığın belirtilerinde aniden başlayan yüksek ateş, kas-eklem ve baş ağrısı, yorgunluk, kuru öksürük bulunduğunu, seyir olarak da 7-10 gün sürdüğünü kaydetti.

Gribin, zatürre, bronşit, kulak enfeksiyonu gibi ağır tabloya yol açabildiğini vurgulayan İnce, "Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanlarda risk yüksek çünkü hafif başlayan bir tablo kısa sürede ağırlaşabilir, hastaneye yatış gerektirebilir veya nadiren ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle dinlenme, sıvı alımı, ateş kontrolü ve gerekirse hekim değerlendirmesi önemlidir. Grip ciddiye alınmalı. Ayrıca ekim-kasım aylarında grip aşısı korunmada en etkili yöntemdir. Özellikle riskli grupların aşı yaptırması gribin ağır ve komplikasyonlu geçmesini önleyecektir." ifadesini kullandı.

İnce, gribin sonbahar sonu ve kış aylarında genellikle kasım-mart arası en sık olarak görüldüğünü belirterek, şu önerileri sıraladı:

"Soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. El hijyenine dikkat edin. Elleri sık sık sabunla en az 20 saniye yıkamak veya alkol bazlı el antiseptiği kullanmak virüsün bulaşmasını büyük ölçüde önler. Mümkünse havalandırması iyi olmayan, kalabalık ve hasta olan kişilerin olduğu ortamlarda uzun süre bulunmamaya özen gösterin. Ortamı sık sık havalandırın. Dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve bol sıvı tüketimi bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığa karşı koruma sağlar. Hastayken dinlenin ve yayılmasını önleyin. Hasta kişilerin evde kalması, yüz maskesi kullanması ve aksırma-öksürme sırasında ağzını kapatması hem kendini hem çevresini koruması açısından çok önemlidir."