Haberler

Grip Vakalarına Dikkat! Uzmanlardan Önemli Uyarılar

Grip Vakalarına Dikkat! Uzmanlardan Önemli Uyarılar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Üniversitesi'nden Doç. Dr. Nevin İnce, grip tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Soğuk algınlığı ile gripin farklarına dikkat çeken İnce, kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Düzce Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nevin İnce, grip vakalarına karşın vatandaşlara kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.

İnce, yaptığı yazılı açıklamada, soğuk algınlığı ve gribin farklı hastalıklar olduğunu kaydetti.

Soğuk algınlığının burun akıntısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve hafif öksürük gibi belirtilere sahip olduğunu dile getirerek, hastalığın hafif seyrederek birkaç gün içerisinde geçtiğini anlattı.

İnce, gribin ise influenza virüslerinin neden olduğu daha ciddi bir solunum yolu enfeksiyonu olarak tanımlandığını belirterek, bu hastalığın belirtilerinde aniden başlayan yüksek ateş, kas-eklem ve baş ağrısı, yorgunluk, kuru öksürük bulunduğunu, seyir olarak da 7-10 gün sürdüğünü kaydetti.

Gribin, zatürre, bronşit, kulak enfeksiyonu gibi ağır tabloya yol açabildiğini vurgulayan İnce, "Özellikle yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanlarda risk yüksek çünkü hafif başlayan bir tablo kısa sürede ağırlaşabilir, hastaneye yatış gerektirebilir veya nadiren ölümle sonuçlanabilir. Bu nedenle dinlenme, sıvı alımı, ateş kontrolü ve gerekirse hekim değerlendirmesi önemlidir. Grip ciddiye alınmalı. Ayrıca ekim-kasım aylarında grip aşısı korunmada en etkili yöntemdir. Özellikle riskli grupların aşı yaptırması gribin ağır ve komplikasyonlu geçmesini önleyecektir." ifadesini kullandı.

İnce, gribin sonbahar sonu ve kış aylarında genellikle kasım-mart arası en sık olarak görüldüğünü belirterek, şu önerileri sıraladı:

"Soğuk havalarda kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durun. El hijyenine dikkat edin. Elleri sık sık sabunla en az 20 saniye yıkamak veya alkol bazlı el antiseptiği kullanmak virüsün bulaşmasını büyük ölçüde önler. Mümkünse havalandırması iyi olmayan, kalabalık ve hasta olan kişilerin olduğu ortamlarda uzun süre bulunmamaya özen gösterin. Ortamı sık sık havalandırın. Dengeli beslenme, yeterli uyku, düzenli egzersiz ve bol sıvı tüketimi bağışıklık sistemini destekleyerek hastalığa karşı koruma sağlar. Hastayken dinlenin ve yayılmasını önleyin. Hasta kişilerin evde kalması, yüz maskesi kullanması ve aksırma-öksürme sırasında ağzını kapatması hem kendini hem çevresini koruması açısından çok önemlidir."

Kaynak: AA / Ömer Ürer - Sağlık
Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması

Gazze'de ateşkes yürürlüğe girdi! İşte planın ilk aşaması
Bazılarının adını ilk kez duyacaksınız! İşte Gazze'de ateşkesi istemeyen 10 ülke

İşte Gazze'de ateşkese karşı çıkan 10 ülke
İstanbul'da korkutan deprem

İstanbul'da korkutan deprem
Bakanlıktan radikal karar: Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı

Çocuklar arasındaki popüler oyuncağın satışı yasaklandı
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
MasterChef'te şaşırtan buluşma! Wanda Nara eski eşiyle aynı sahnede

MasterChef'te şaşırtan buluşma! Eski eşiyle aynı sahnede
Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor

Erzurum'da şaşırtan görüntü: Duyan herkes görmeye geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.