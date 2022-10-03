Grip aşılarında eczaneden satış bugün itibarıyla başladı! Bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi

Grip aşılarının eczaneden satışı bugün itibarıyla başladı. Daha önce 65 yaş üstü ve kronik hastalar için tanımlanan grip aşılarına artık risk grubunda olmayanlar da 243 lira karşılığında sahip olabilecekler.

Bugün itibarıyla risk grubunda olmayıp ücretli olarak yaptırmak isteyenler için eczanelerden grip aşısına erişim başladı.

REÇETE KARŞILIĞINDA ERİŞİME AÇILDI

27 Eylül'de Sağlık bakanlığı 65 yaş üstü, risk grubunda olanlar ve kronik hastalığı olanlar için grip aşısını reçete karşılığında erişime açmıştı.

ÜCRETİ KARŞILIĞINDA ECZANEDEN ALINABİLECEK

Risk grubunda olmayanlar ama grip aşısı olmak isteyenler ücreti karşılığında eczanelerden grip aşılarını alabilecekler. NTV'de yer alan habere göre aşının bu yılki fiyatı 243 lira olarak belirlendi.