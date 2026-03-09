Göz tansiyonu fark edilmeden ilerleyebiliyor

Medicana Sivas Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ayşe Kaplan, halk arasında göz tansiyonu olarak bilinen glokomun çoğu zaman belirti vermeden ilerlediğini ve tedavi edilmediğinde kalıcı görme kaybına neden olduğunu belirtti.

Kaplan, yazılı açıklamasında, dünyada kalıcı görme kaybının en önemli nedenlerinden biri olan glokomun göz sinirini etkileyen ilerleyici bir hastalık olduğunu ifade etti.

Göz içerisindeki sıvı basıncının artması sonucu göz sinirinin zarar görebileceğini vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

" Glokom, göz içi sıvısının yeterli şekilde dışarı boşaltılamaması sonucu göz içi basıncının yükselmesiyle ortaya çıkar. Bu basınç artışı zamanla görmeyi sağlayan göz siniri hücrelerinde hasara neden olur. Tedavi edilmediğinde ise geri dönüşü olmayan görme kaybı gelişebilir. Glokom halk arasında göz tansiyonu olarak bilinir ve tespit edilen her 10 hastadan yaklaşık birinde körlüğe kadar ilerleyebilen ciddi sonuçlar doğurabilir."

Glokomun çoğu zaman sinsi şekilde ilerlediğine dikkati çeken Kaplan, "Bazı hastalarda baş ağrısı, görme alanında daralma, göz çevresinde ağrı veya ışıkların etrafında renkli halkalar görme gibi belirtiler ortaya çıkabilir. Ancak hastalığın büyük bölümünde kişiler görme kaybı oluşana kadar herhangi bir belirti fark etmeyebilir." ifadelerini kullandı.

Kaplan, glokom açısından yüksek risk grubunda olan kişiler hakkında da bilgi vererek, şunları kaydetti:

"40 yaş üzerindeki bireyler, ailesinde glokom bulunan kişiler, diyabet hastaları, hipertansiyon veya hipotansiyonu olanlar, yüksek miyopisi bulunan kişiler, damar hastalığı olanlar, uzun süreli kortizon kullanan bireyler, glokom açısından daha dikkatli olmalı. Özellikle aile öyküsü olan bireylerde hastalığı daha sık görüyoruz. 40 yaşına kadar üç yılda bir, 40 yaşından sonra ise iki yılda bir düzenli göz muayenesi yaptırılmasını öneriyoruz. Genetik risk taşıyan, diyabet veya hipertansiyon gibi hastalıkları bulunan kişilerin ise yılda en az bir kez göz kontrolünden geçmeleri büyük önem taşıyor."

Kaplan, glokom tedavisinde ilaç, lazer uygulamaları ve cerrahi yöntemler kullanılabildiğini sözlerine ekledi.