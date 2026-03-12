Haberler

Görüntüyü izleyenler "İnsan bunu kendine nasıl yapar?" demeden edemiyor

Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor Haber Videosunu İzle
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kas geliştirmek amacıyla yanlış ilaç kullanan bir kişinin vücudu tanınmaz hale geldi. Paylaşılan görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar "İnsan bunu kendine nasıl yapar?" şeklinde yorumlar yaptı.

Kas yapmak amacıyla yanlış ilaç kullanan bir kişinin son hali sosyal medyada gündem oldu. Paylaşılan görüntüler kısa sürede yayılırken birçok kullanıcı yaşanan değişime tepki gösterdi.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Kas geliştirmek için kullandığı ilaçlar nedeniyle vücudu tanınmaz hale gelen kişinin görüntüleri sosyal medyada hızla yayıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce kullanıcı tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Paylaşımın ardından birçok sosyal medya kullanıcısı duruma tepki gösterdi.

"İNSAN BUNU KENDİNE NASIL YAPAR?"

Görüntüleri izleyen bazı kullanıcılar "İnsan bunu kendine nasıl yapar?" şeklinde yorumlar yaptı. Tartışmaların ardından yanlış ilaç kullanımının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğine dikkat çekildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıŞeffaf bakış:

27 yıldır spor yapıyorum tamamen naturelim ve hormon steroid ve benzeri ilaçları almaya hiç gerek yok sadece disiplin ve süreklilik ile insan çok güçlü hale gelebiliyor ve fiziği gerçekten güzel bir görüntüye sahip oluyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Takımlarda silikondur kesin

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıhg hg:

beynini doldurmak yerine kasını doldurmuş kasını dolduranların beyni ihmal ediliyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Amrabat'tan Fenerbahçe'ye çok kötü haber

Korkulan oldu!
Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı Hasbi Dede için tepki çeken karar

Cinsel tacizden tutuklanan belediye başkanı için tepki çeken karar
Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

Memurluğu bırakıp bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor
63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler tanıyamıyor

63 yaşındaki Seda Sayan'a ne oldu? Son halini görenler şok
Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme

Fener taraftarını kara kara düşündüren gelişme
Trabzonspor–Çaykur Rizespor maçına konuk ekip taraftarları alınmayacak

O takım taraftarlarına kötü haber! Bu maça gidemeyecekler