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Göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

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Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için helikopter ambulansla Bahçesaray'dan alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli yapıldı.

Göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı.

Bahçesaray Devlet Hastanesine göğüs ağrısı şikayeti ile başvuran 72 yaşında Eşref Oran'ın yapılan muayenesinin ardından sevkine karar verildi. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için helikopter ambulansla Bahçesaray'dan alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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