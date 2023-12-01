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Göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter havalandı

1 Aralık 2023 00:31 Son Güncelleme: 00:33 Abone Ol

Van'ın Bahçesaray ilçesinde göğüs ağrısı şikayeti olan 72 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı. Hastanın ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için helikopter ambulansla Bahçesaray'dan alınarak Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakli yapıldı.