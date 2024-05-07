Giresun'da Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde Beslenme ve Diyetisyen Polikliniği Hizmete Başladı
Giresun'da, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde beslenme ve diyetisyen polikliniği hizmete başladı. Diyetisyen Elif Özdemir, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında hastanenin ikinci katında hizmet verecek. Özdemir, sağlıklı beslenmenin önemini vatandaşlara anlatmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.
Giresun'da, Yağlıdere Devlet Hastanesi'nde beslenme ve diyetisyen polikliniği hizmete başladı.
Diyetisyen Elif Özdemir, hafta içi her gün 09.00-16.00 saatleri arasında hastanenin ikinci katında hizmet verecek.
Özdemir, sağlıklı beslenmenin önemini vatandaşlara anlatmak için elinden gelen gayreti göstereceğini söyledi.