Giresun'da Organ Bağışı ile Üç Kişiye Yaşam Umudu

Giresun'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 71 yaşındaki kişinin bağışlanan organları 3 kişiye nakledilecek.

Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre, Nöroloji Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi gören hastanın beyin ölümü gerçekleşti.

Hastanenin organ ve doku nakil birimince yapılan görüşme sonucu aile, organ bağışını kabul etti.

Beyin ölümü gerçekleşen kişinin karaciğeri ile böbrekleri, Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gelen organ çıkarım ekibi tarafından alınarak, nakil için koordinasyon merkezine ulaştırıldı.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür edilen açıklamada, "Organ bağışını kabul eden değerli ailemize teşekkür eder, birçok insana yeniden hayat olan merhuma yüce Allah'tan rahmet dileriz." ifadelerine yer verildi.