Germencik Belediyesi Kan Bankası Projesiyle Kan Bağışçılarını Buluşturacak

Germencik Belediyesi, oluşturduğu 'Kan Bankası' projesiyle, kan ihtiyacı bulunan kişiyle kan bağışçısını bir araya getirecek. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, 'Amacımız bankamıza başvurup, bilgi havuzuna kaydolan gönüllü bağışçılarımız ile kan arayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek' dedi.

Germencik Belediyesi, oluşturduğu "Kan Bankası" projesiyle, kan ihtiyacı bulunan kişiyle kan bağışçısını bir araya getirecek. Belediye Başkanı Fuat Öndeş, "Amacımız bankamıza başvurup, bilgi havuzuna kaydolan gönüllü bağışçılarımız ile kan arayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek" dedi.

Germencik Belediyesi, acil kan ihtiyacı olan ve kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlara kolaylık sağlamak için "Kan Bankası" projesini hayata geçirdi. Kan Bankası'na kaydolan vatandaşların kan grubu sisteme işlenecek, ihtiyaç durumunda kan arayan vatandaşlarla, bilgi havuzundaki gönüllü bağışçılar bir araya getirilecek. Projeyle gerekli irtibat sağlanarak kan talebinin hızlıca karşılanması amaçlandı.

AMAÇ VAKİT KAYBINI EN AZA İNDİRMEK

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Germencik Belediyesi olarak sosyal sorumluluk alanında projeler uygulamaya büyük önem veriyoruz. Ancak bunlar arasında kan gibi hayati bir öneme sahip konuda hassas bir çalışma başlattık. Emsalleri vardır ancak ne olursa olsun, hepimizin ihtiyaç duyacağı bir konuda bizler de böyle bir çalışma yapmak istedik. Amacımız bankamıza başvurup, bilgi havuzuna kaydolan gönüllü bağışçılarımız ile kan arayan vatandaşlarımızı bir araya getirmek, dolayısıyla acil bir durumda vakit kaybını en aza indirmektir."

"SİZ DE HAYAT KURTARABİLİRSİNİZ"

Gönüllü bağışçı olmak isteyen vatandaşlar, Germencik ve Ortaklar Mahallesi'ndeki Kültür, Sanat ve Spor merkezleri ile GESA birimine başvurarak, Kan Bankası'na kaydolabiliyor.