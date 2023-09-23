Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı: Yeni tedaviler alzaymır tedavisi için umut veriyor

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, yeni geliştirilen tedavi ve ilaçların alzaymır tedavisi için umutları artırdığını söyledi. Dernek tarafından düzenlenen Geriatri Günleri'nde konuşan Işık, alzaymır ve demans tedavisi konusunda olumlu gelişmeler olduğunu belirtti.

Geriatrik Bilimler Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Işık, yeni geliştirilen tedavi ve ilaçların alzaymır tedavisi için umutları artırdığını söyledi.

Geriatrik Bilimler Derneği tarafından Narlıdere Huzurevi Toplantı Salonu'nda 10. Geriatri Günleri düzenlendi.

Bu yıl ilk kez uluslararası nitelikte organize edilen etkinlikte konuşan dernek başkanı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Geriatri Bilim Dalı Başkanı Işık, başta alzaymır olmak üzere geriatrik sendromlu hastaların sayısının her geçen yıl arttığını söyledi.

Alzaymır ve demans gibi hastalıklara dikkat çekebilmek için 10 yıldır Dünya Alzaymır Farkındalık Günü olan 21 Eylül'de Geriatri Günleri düzenlediklerini anlatan Işık, bu yıl düzenledikleri toplantıda da dünyanın birçok ülkesinde demans hastalığı konusunda bilimsel çalışmalar yapan bilim insanlarının İzmir'de buluştuğunu söyledi.

Alzaymır ve demans tedavisi konusunda olumlu gelişmeler olduğunu anlatan Işık, şunları kaydetti:

"Son dönemde yeni tedavilerin gelişmesinin insanlarda bu konuyla ilgili umutsuzluk düşüncesini azalttığını düşünüyorum. Yeni çıkacak tedavilerle alzaymır başta olmak üzere diğer demans tiplerinde olumlu sonuçlar alacağımızı düşünüyorum. Özellikle alzaymır hastalarında beyindeki birikintileri toplayan antikorları üretmek üzere dizayn edilmiş bazı ilaçlar geliştirmekte. Bunlardan ikisi FDA onayı aldı, iki yeni ilaç da onay için başvurdu."