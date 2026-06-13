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Kardiyoloji uzmanından gençlerde artan kalp krizi vakalarına karşı uyarı

Kardiyoloji uzmanından gençlerde artan kalp krizi vakalarına karşı uyarı
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Özel Sular Akademi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, sıcak havalarda susuz kalmanın ve fark edilmeyen risk faktörlerinin gençlerde kalp krizi vakalarını artırdığını belirterek, risk taşıyan kişilerin önceden taranması gerektiğini söyledi.

Özel Sular Akademi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, son yıllarda gençlerde kalp krizi vakalarında artış gözlendiğini belirterek, özellikle sıcak havalarda susuz kalmanın ve bilinmeyen risk faktörlerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini söyledi.

Ülke geneli havaların ısınmasıyla birlikte kalp ve damar hastalıkları açısından risklerin arttığına dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay genç yaşlarda görülen kalp krizi vakalarının altında çoğu zaman fark edilmeyen sağlık problemlerinin bulunduğunu ifade etti.

Özellikle yoğun tempolu spor ve egzersizlerin, risk taşıyan kişilerde ciddi ritim bozukluklarına ve kalp krizine neden olabileceğini söyleyen Dr. Akçay, "Son zamanlarda gençlerde özellikle kalp krizi yoğun olarak görüyoruz. Bunların nedenleri ise, havalar ısınmaya başladı, susuz kaldığımız zaman bir de daha önceden risk faktörü olan, pek çok risk faktörü olan insanlar bu riskinin farkında olmadığı için özellikle birden yoğun tempolu spor aktivitesi gibi bir zorlamaya girdiği zaman ciddi ritim problemleri olabiliyor ve bunun sonucunda da kalp kriziyle karşılaşılıyor. Bu her insanın riskini, aile öyküsünü önceden bir taranması gerekir. Risk faktörlerinin gözden geçirilmesi gerekir. Bunun sonucunda da herhangi risk varsa da ona yönelik önceden tedavisini veya uygun şekilde sporunu ve egzersizini düzenlenmesi uygun olur" dedi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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