Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var

Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Güncelleme:
Genç kadının bir anda ağzı kaymaya başladı! Tek bir nedeni var
Dişçiden çıkan genç kadının ağzı, anestezi nedeniyle arabaya bindikten sonra kaymaya başladı. Aynaya bakan genç kadın büyük korku yaşarken, o anlar arkadaşının cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir diş kliniğinden çıkan genç bir kadının, arabaya bindikten kısa bir süre sonra ağzının kaymaya başladığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

DİŞÇİDEN ÇIKTIKTAN SONRA AĞZI KAYDI

Diş tedavisinin ardından lokal anestezi etkisi altındayken aynaya bakan genç kadın, yüzündeki bu geçici değişimi görünce büyük bir şaşkınlık ve korku yaşadı. Olay, kadının yanında bulunan arkadaşı tarafından anbean kaydedildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, kadının ağzının bir tarafının uyuşukluk nedeniyle kontrolsüz bir şekilde aşağı doğru kaydığı görüldü. Bu durumun diş hekimleri tarafından sıklıkla uygulanan lokal anestezinin geçici bir yan etkisi olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com / Sağlık
Haberler.com
500

sade vatandaş:

bu grüntü sanki tüikin açıkladığı sahte enflasyon rakamlarıyla emekli ve asgari ücretli maaşları açıklandıktan sonra şoka girmiş bir vatandaşın halini anımsatıyor

