Gemlik Belediyesi Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturdu

Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Dünya Diyabet Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla çarşı meydanında ücretsiz şeker ölçümü gerçekleştirdi. Yaklaşık 500 kişiye şeker ölçümü yapılırken, binlerce Gemlikliye de bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan'ın göreve gelir gelmez ilk icraatlarından birinin de sağlık ekibi kurmak olduğunu hatırlatan Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, bu ekiple vatandaşa çok sayıda sağlık hizmetini verebildiklerini söyledi.

Şeker hastalığının her yaş grubunda görülebildiğini belirten Gemlik Belediyesi Sağlık İşleri Müdürü Dr. Veteriner Hekim Hakan Uğur, "Kentlerdeki sağlıksız yaşam, fiziksel aktivitenin azalması gibi nedenler diyabeti tetiklemektedir" dedi. Diyabetin böbrek, kalp, sinir hastalıkları ile görme kaybına neden olduğunu belirten Uğur, "Kan şekerini hızla yükseltmeyen baklagil ve tahılları tüketmeli, sadece karbonhidrat değil, protein içeren süt, yoğurt, yağsız et ürünleri, tavuk ve balık gibi besinler tüketmeliyiz. Doğru beslenerek ve hareket ederek diyabetten korunabiliriz" diye konuştu.