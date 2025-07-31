Gelibolu'da Yaşlı Sağlığı ve Trafik Güvenliği Eğitimi Verildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki İlçe Sağlık Müdürlüğüne bağlı Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi ekibi tarafından Özel Gelibolu Bakım Merkezi personeline eğitim verildi.

Kronik Hastalıklar Birimi personelince "yaşlı sağlığı" ile "Trafik kazalarının önlenmesi ve kontrolü" kapsamlı bilgiler aktarıldı.

Uzman personel tarafından verilen eğitimlerde yaşlı bireylerde sık görülen kronik hastalıklar, yaşlılık döneminde dikkat edilmesi gereken sağlık davranışları, güvenli yaşam ortamları oluşturulması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik alınabilecek önlemler anlatıldı.