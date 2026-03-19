Gelibolu'da yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirme etkinlikleri düzenlendi. Sağlık personeli, yaşlılık döneminde sağlıklı yaşam ve fiziksel aktivitenin önemini vurguladı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 18-24 Mart Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında yaşlı sağlığı konusunda bilgilendirme yapıldı.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesindeki Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi personeli, Ulusal Yaşlılar Haftası kapsamında bilgilendirme standı açtı.

Kurum girişinde açılan stantta vatandaşlara yaşlılık döneminde sağlıklı yaşam, beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin önemi hakkında bilgiler verildi.

Sağlık personeli, yaşlı bireylerin karşılaşabileceği sağlık sorunlarına yönelik broşürler dağıttı ve soruları yanıtladı.

Etkinlik kapsamında ayrıca fizyoterapi odasında fiziksel aktivite çalışmaları gerçekleştirildi.

Yaşlı bireylerin günlük yaşamda uygulayabilecekleri basit egzersizler gösterildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova
İran savaşı yeni safhaya geçiyor! Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge

Asker yığıyorlar, işte Trump'ın hedefindeki 3 bölge
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Galatasaray'dan saat 04.30'da açıklama: Noa Lang ve Osimhen'den kötü haber

İki isimden de olumsuz haber var
Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatan Van Dijk, Uğurcan Çakır'ı da es geçmedi

Galibiyeti ballandıra ballandıra anlatırken Uğurcan'ı da es geçmedi
UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike

UEFA ülke puanı güncellendi: Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
Bakan Çiftçi bayram tedbirlerini açıkladı! Radar, APP plaka ve multimedya sorularına yanıt verdi

Radar, APP plaka, multimedya! Bakan merak edilen soruları yanıtladı
Karpuzu daha kırmızı göstermek için yaptığı rezilliğe bakın

Skandal görüntüler! Rezilliğini utanmadan paylaştı
İl il bayram namazı saatleri

İl il bayram namazı saatleri