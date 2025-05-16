Gelibolu'da Sağlıklı Yaşam İçin Kilo ve Boy Ölçüm Kampanyası

Gelibolu'da Sağlıklı Yaşam İçin Kilo ve Boy Ölçüm Kampanyası
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 'İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa' kampanyası çerçevesinde, vatandaşların boy ve kilo ölçümleri yapılıyor. Sağlık ekipleri, elde edilen verilerle sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuyor.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde "İdeal Kilonu Öğren, Sağlıklı Yaşa" kampanyası kapsamında ekipler, vatandaşların boy ve kilo ölçümlerini yapıyor.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, halkın yoğun bulunduğu alanlarda boy ve kilo ölçümleri yaparak vatandaşları sağlıklı yaşam konusunda bilgilendiriyor.

Elde edilen veriler doğrultusunda vücut kitle endeksi değerleri yüksek çıkanlar, sağlıklı hayat merkezleri ve aile sağlığı merkezlerine yönlendiriliyor.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
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