Gelibolu'da Eczane Çalışanlarına Sağlık Bilinci Eğitimi

Gelibolu'da Eczane Çalışanlarına Sağlık Bilinci Eğitimi
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, ilçe sağlık müdürlüğü tarafından eczane çalışanlarına sağlık bilincini artırmaya yönelik eğitim verildi. Eğitim sonunda katılımcılara sertifika takdim edildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki eczane çalışanlarına İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık bilinci eğitimi verildi.

Gelibolu İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen SAHA Sağlık Elçileri Akademi Eğitimleri Projesi kapsamında, sağlık bilincini artırmak ve birinci basamak sağlık hizmetlerinin bilinirliğini güçlendirmek amacıyla, ilçedeki eczane çalışanlarına yönelik Gelibolu Sağlıklı Hayat Merkezi tarafından eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitimde, sağlık alanındaki güncel gelişmeler, bilgi düzeyinin artırılması ve bilinçli hizmetin verilmesi konularında eğitim alan eczana çalışanlarına sertifikaları da verildi.

Kaynak: AA / Doğan Zelova - Sağlık
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