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Gediz'de hastalıktan ari işletmelerde kan alma çalışmaları yapıldı

Gediz'de hastalıktan ari işletmelerde kan alma çalışmaları yapıldı
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Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hastalıktan ari işletmelerde devamlılık testi kapsamında kan alma işlemleri gerçekleştirdi. Çalışmalarla hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların erken teşhisi hedefleniyor.

Gediz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü veteriner hekimleri tarafından ilçede bulunan hastalıktan ari işletmelerde, ari işletme devamlılık testi kapsamında kan alma işlemleri gerçekleştirildi.

Yürütülen çalışmalarla hayvan sağlığının korunması, bulaşıcı hastalıkların erken teşhis edilmesi ve işletmelerin hastalıktan ari statülerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı hayvan varlığının korunması ve güvenilir hayvansal üretimin devamlılığı için denetim ve kontrol çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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