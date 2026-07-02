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Gebe okulu eğitimleri devam ediyor

Gebe okulu eğitimleri devam ediyor
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Düzce Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına güvenli gebelik süreci, doğuma hazırlık ve doğum sonrası bakım hizmetleri konusunda eğitim veriliyor.

DÜZCE (İHA) – Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda anne adaylarına güvenli gebelik süreci ve doğum sonrası bakım hizmetleri konusunda eğitim veriliyor.

Anne adaylarının güvenli bir gebelik süreci geçirmeleri ve doğum sonrası kaliteli bakım hizmetlerine bilinçli şekilde erişim sağlamaları amacıyla Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde açılan Gebe Okulu'nda eğitimler aralıksız sürüyor. Eğitimlerde anne adaylarına gebelik süreci, doğuma hazırlık ve doğum sonrası bakım hizmetleri hakkında bilgilendirme yapılıyor. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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