Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El-Ariş'ten havalandığını bildirdi.
Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı
EL ARİŞ Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El- Ariş'ten havalandığını bildirdi.
Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazzeli hastaların, uçağa bindirilme görüntüsünü paylaşarak, "Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı" ifadesini kullandı.