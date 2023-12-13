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Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El-Ariş'ten havalandığını bildirdi.

Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı

EL ARİŞ Gazzeli 68 hastayı ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçak yola çıktı- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi Türkiye'ye getirecek uçağın, Mısır El- Ariş'ten havalandığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazzeli hastaların, uçağa bindirilme görüntüsünü paylaşarak, "Gazzeli 68 hasta ve 61 refakatçiyi ülkemize getirecek uçak, Mısır El-Ariş'ten havalandı" ifadesini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık

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