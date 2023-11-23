Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne getirildi
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Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulans, 3 Gazzeli yaralı çocuğu tedavi edilmek üzere Ankara'ya getirdi. Yaralı çocukları Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nde karşılayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'den getirilen çocukların tedavileri için hastaneye sevk edileceğini söyledi.
- Gazzeli 3 yaralı çocuk Ankara'ya getiriliyor
ANKARA - Gazzeli 3 yaralı çocuk Mısır El Ariş Havalimanından, Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile alınarak Ankara'ya getiriliyor.
Gazzeli 3 yaralı çocuk Mısır El Ariş Havalimanından Sağlık Bakanlığı ambulans uçağı ile alınarak Ankara'ya getiriliyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın Esenboğa Havalimanı Genel Havacılık terminalinde yaralı çocukları karşılaması bekleniyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sağlık