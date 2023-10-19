Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Emekli Sağlık Çalışanlarından Yardım Çağrısı Yaptı

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında göreve başlamalarını istedi. Ayrıca uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına da acil tıbbi yardım çağrısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, emekli sağlık çalışanlarına bir an evvel sağlık kurumlarında göreve başlama çağrısı yaptı.

İsrail'in saldırıları nedeniyle sağlık sektörünün durma noktasına geldiği Gazze'deki Bakanlık sağlıkçılara seslendi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, emekli sağlık çalışanlarından sağlık kurumlarında bir an evvel göreve başlamaları istenirken, ilk yardım çalışanları dahil farklı alanlardaki uzmanlara da gönüllü hizmet kapısının açıldığı kaydedildi.

Bakanlık bir diğer açıklamasında ise uluslararası camiaya ve insani yardım kuruluşlarına, Gazze'deki hastanelere acil tıbbi yardımda bulunma çağrısı yaptı ve geç kalınması durumunda çok sayıda hasta ve yaralının hayatını kaybedeceğini belirtti.

Açıklamada, hastanelerde, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşandığı aktarıldı.