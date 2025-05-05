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Gazze'deki Hastaneler Felaketin Eşiğinde

Gazze'deki Hastaneler Felaketin Eşiğinde
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İsrail'in uluslararası kuruluşların hastaneler için tahsis edilen yakıt depolarına erişimini engellemesi nedeniyle Gazze'deki hastanelerin 48 saat içinde çöküş yaşayabileceği belirtildi. Açıklamada, uygulanan abluka ve kasıtlı aç bırakma politikasının ciddi tehdit yarattığı ifade edildi.

İsrail'in, Gazze'de uluslararası ve Birleşmiş Milletlere ait kuruluşların hastaneler için tahsis edilen yakıt depolarına erişimini engellemesi nedeniyle binlerce hasta ve yaralının hayatlarını tehdit eden bir "felaketin eşiğinde" olduğu belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden "Acil Uyarı" başlığıyla yayımlanan açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, İsrail işgalinin uluslararası kuruluşların yakıta ulaşmasını engellemesi ve ablukayı sürdürmesi nedeniyle 48 saat içinde çöküşün eşiğine gelecek." ifadelerine yer verildi.

Hastanelere tahsis edilen yakıt depolarının uluslararası kuruluşlara ait olduğunun altı çizilen açıklamada, söz konusu depoların İsrail tarafından "kırmızı bölge" olarak sınıflandırılan ve girilmesi yasaklanan alanlarda bulunduğuna işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana süregelen hava ve kara saldırılarına paralel olarak uyguladığı abluka ve kasıtlı aç bırakma politikasının, bu uygulamayla "tam bir kuşatma suçu" haline geldiği vurgulandı.

Kaynak: AA / Nour Mahd Ali Abuaisha - Sağlık
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