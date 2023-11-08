Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı nedeniyle faaliyetleri durma noktasına geldi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtti.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan Endonezya Hastanesi Müdürü Atıf el-Kahlut, sadece 24 saat yetecek kadar yakıtları kaldığını, yeni bir gelişme olmazsa bu sürenin sonunda faaliyetlerinin duracağını belirtti.

Kahlut, düzenlediği basın toplantısında, bölgenin kuzeyinde yer alan, yaralı ve hastaların yanı sıra yerinden edilmiş binlerce Filistinlilerin sığındığı Endonezya Hastanesinin çalışma durumuna ilişkin bilgi verdi.

Kahlut, 140 yatak kapasiteli hastanede şu an bekleme odalarında ve koridorlarda yatan yaklaşık 400 yaralı ve hastanın tedavi edilmeye çalışıldığını söyledi.

Ayrıca yerinden edilenlerle Gazze'nin kuzeyinden gelen yaklaşık 5 binden fazla Filistinlinin de hastanede yer aldığını aktaran Kahlut, "Daha önce Endonezya Hastanesindeki çalışmaların durmak üzere olduğu konusunda uyarmıştık. Şu anda bu noktaya geldik, hastane 24 saat içinde tamamen hizmet dışı kalacak." dedi.

Ana jeneratörün durmasının ardından en düşük kapasitedeki jeneratörle hizmet vermeye çalıştıklarını kaydeden Kahlut, halihazırda hayati öneme sahip bölümlerden bazılarının çalışmalarını durdurduğunu ifade etti.

Kahlut, "Eğer 24 saat içinde elektriği çalıştırmak için gerekli yakıt hastaneye ulaştırılmazsa hastanede çalışmalar tamamen duracak; bu da bazı hastaların ölümü anlamına geliyor." diye konuştu.

Hastane Müdürü, Dünya Sağlık Örgütüne, Birleşmiş Milletlere ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine, "yaralıların ve hastaların, Mısır ya da başka ülkede tedavi görebilmeleri için Refah Sınır Kapısı'na ulaşmalarını sağlayacak güvenli geçişlerin oluşturulması adına müdahale etmeleri" çağrısında bulundu.

İsrail'in hastanede Filistin direniş güçleri tarafından kullanıldığı öne sürülen tünellerin varlığına ilişkin iddialarını yalanlayan Kahlut, zemindeki yerlerin yakıt depolamak ve atık su için kullanıldığını, bunların hastanenin inşaatı sırasında yapıldığını dile getirdi.

BM'ye, "hastanenin araştırılması, herhangi bir tünel hatta direniş güçleri mensubunun bulunmadığından emin olmak için heyetler göndermesi" çağrısında bulunan Kahlut, hastanede, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki evlere yönelik devam eden bombardımanında yaralananların tedavi edildiğine dikkati çekti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315'i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre 31 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria'da da bir İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.