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Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Rapor Edildi: 986 Vefat!

Gazze'de Sağlık Çalışanlarına Yönelik Saldırılar Rapor Edildi: 986 Vefat!
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Sağlık-Sen tarafından hazırlanan rapora göre, Gazze'deki 38 hastaneden 23'ü hizmet dışı kalırken, 986 sağlık çalışanı hayatını kaybetti. Raporda, İsrail'in saldırılarının sağlık hizmetlerine büyük zarar verdiği vurgulandı.

SAĞLIK-SEN, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'ye yönelik bir rapor hazırladı. Gazze'deki 38 hastaneden 23'ünün tamamen hizmet dışı kaldığı belirtilen raporda, 146'sı doktor 260'ı hemşire olmak üzere 986 sağlık çalışanının öldürüldüğü kaydedildi. Raporu Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ile paylaşan Sağlık-Sen, raporu tüm uluslararası örgütlere ileteceklerini kaydetti.

'Uluslararası Anlaşmalar Çerçevesinde Sağlık Hizmetlerinin Sürekliliği ve Sağlık Çalışanlarının Güvenliği' konulu bir raporu paylaşan Sağlık-Sen, bölgedeki sağlık hizmet sunumunun durumuna yönelik önemli verilere de dikkat çekti. 'Gazze'de İsrail tarafından uluslararası anlaşmalar ihlal edilmekte ve sağlık çalışanlarının güvenliği ile sağlık hizmetlerinin sürekliliği, insani değerlerin korunması gibi kurallar yok sayılmaktadır' denilen raporda, savaşın özellikle sağlık tesislerinde geniş çaplı yıkıma yol açtığı vurgulandı.

'GAZZE'DE 986 SAĞLIK ÇALIŞANI VEFAT ETTİ'

38 hastaneden 23'ünün tamamen hizmet dışı kaldığını belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanları da bu acımasız saldırılardan etkilenmiş olup, 146'sı doktor 260'ı hemşire olmak üzere 986 sağlık çalışanı vefat etmiş ve en az 310'u tutuklanmıştır. Sağlık hizmetlerindeki bu ciddi çöküş, vatandaşlara sunulan tıbbi hizmetlerin büyük ölçüde kısıtlanmasına neden olmuş, kısmen çalışmaya devam eden hastaneler ise yaralılar ve hastalarla dolup taşmaktadır."

Basit yaralanmalar nedeniyle bile, alan ve temel tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle hayatını kaybedenlerinin sayısının giderek arttığı kaydedilen raporda, askeri saldırılar sırasında sağlık personelinin gözaltına alınmasının Gazze'deki sağlık sisteminin felakete yol açan çöküşüne katkıda bulunduğu vurgulandı. Öte yandan Sudan'a da dikkat çekilen raporda, Sudan'da devam eden silahlı çatışmaların sağlık hizmet sunumunda önemli güçlükler yarattığına değinildi. Raporda, 'Sudan'da hastane ve sağlık kurumlarına yapılan doğrudan saldırılar uluslararası raporlara yansımıştır. Sağlık tesislerinin yüzde 70'inin kullanılamaz durumda olduğu, çatışmalardan uzak alanlardaki sağlık kurumlarının da ciddi şekilde etkilendiği belirtilmektedir. Bu durum, sağlık çalışanlarının hastalara hizmet sunma kapasitelerini kısıtlamaktadır' denildi.

Sudan sağlık sisteminin yaşadığı bu ciddi krizin hem sağlık çalışanları hem de hastalar için büyük bir tehlike oluşturduğu belirtilen raporda, ayrıca bölgede kolera gibi bulaşıcı hastalıkların artabileceğine dikkat çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık

Uluslararası İlişkiler Savaş ve Çatışma Hastane İsrail Sağlık Dünya Gazze

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