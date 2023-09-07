Gaziantep Üniversitesi Hastanesinde Sağlık Teknikerine Bıçaklı Saldırı

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniğinde görevli sağlık teknikeri Mustafa Yıldız, aralarında husumet bulunan Ömer F. isimli şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Hastane içerisinde yaşanan saldırıda sağlık teknikeri ağır yaralanırken, olaydan hemen sonra çekilen dehşet görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, öğle saatlerine doğru Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Polikliniği içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, Ömer F. (40) isimli şahıs, aralarında husumet bulunan sağlık teknikeri Mustafa Yıldız'ı hastanede çalıştığı sırada vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası ağır yaralanan Mustafa Yıldız, çalıştığı hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan Ömer F. güvenlik görevlileri tarafından yakalandıktan sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaydan hemen sonra çekilmiş dehşet görüntüler ortaya çıktı

Öte yandan hastane koridorlarından yaşanan ve büyük paniğe neden olan olaya ilişkin cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olaydan hemen sonra çekilen görüntülerde, sağlık teknikeri kanlar içerisinde yerde yatarken saldırgan Ömer F.'nin çevredeki vatandaşlara, "karışmayın namus meselesi" diye çıkışması yer alıyor. Saldırgan şahsın, gözaltına alınarak kelepçelenmesi sırasında "namus meselesinin cezası ölümdür" diye bağırması da görüntülerde yer aldı.

Yasak aşk iddiası

Yasak aşk nedeniyle yaşandığı iddia edilen olay sonrası gözaltına alınan saldırganın işlemleri sürerken, hastanede tedavisi devam eden Mustafa Yıldız'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. - GAZİANTEP